Прокуратура выявила нарушения в плане застройки территории бывшего завода «Синар»

В Новосибирске прокуратура опротестовала план застройки бывшей территории завода «Синар», сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что нормативно-правовой акт противоречит требованиям ст. 42 ГПК РФ и нормативам градостростроительного проектирования», - сказано в сообщении.

Отмечается, что при наличии территорий для строительства жилых домов нет места для возведения необходимой инфраструктуры - застройки образовательных учреждений и социальных объектов.

Мэрия города утвердила проект планировки 1 сентября текущего года. В проектном плане указывалось, что на территории завода будут построены многоквартирные дома. Площадь планируемой территории (уточненная) должна была составить почти 254 га, к 2030 году общий объем жилищного фонда ожидался на уровне 1 тыс. кв. м., а объемы нового жилищного строительства 260,7 тыс. кв. м. Предварительно, численность жителей на этой площадке должна составить 29,5 тыс. человек.

О возможно переезде фабрики из центра города стало известно в октябре 2021 года. Как сообщил тогда директор «Института градостроительного планирования» Алексей Нестеркин, проект ЖК уже прошел все согласования и публичные слушания, а в генеральный план внесли изменения. Однако в конце года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка заявил, что окончательное решение о переезде «Синар» еще не принято и, по его подсчетам, это возможно не раньше чем через пять лет в 2026 году.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев