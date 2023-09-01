Мэрия Новосибирска отдала территорию фабрики «Синар» под застройку

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки на территории фабрики «Синар». Власти планируют отвести это место под многоквартирную застройку. Проект «планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом в Центральном и Октябрьском районах» был опубликован 31 августа.

«Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» — 30 этажей», — сказано в постановлении.

Площадь планируемой территории (уточненная) составит почти 254 га. Планируется, что к 2030 году общий объем жилищного фонда будет находится на уровне 1 тыс. кв. м., а объемы нового жилищного строительства 260,7 тыс. кв. м. Предварительно, численность жителей должна составить 29,5 тыс. человек.

В проектной документации указывается, что после 2030 года рядом с ТРЦ «Аура» ожидается строительство станции метро «Каменская» на пересечении улиц Ипподромская и ул. Военная. Также проект предполагает строительство детского сада на 80 человек.

О возможно переезде фабрики из центра города стало известно в октябре 2021 года. Как сообщил тогда директор «Института градостроительного планирования» Алексей Нестеркин, проект ЖК уже прошел все согласования и публичные слушания, а в генеральный план внесли изменения. Однако в конце года вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка заявил, что окончательное решение о переезде «Синар» еще не принято и, по его подсчетам, это возможно не раньше чем через пять лет в 2026 году.