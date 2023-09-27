Воронежский Камерный театр в год 30-летия возобновит один из первых спектаклей

В декабре в воронежском Камерном театре состоится премьера возобновленного спектакля «Провинциальные анекдоты» по одноактным пьесам Александра Вампилова «Случай с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». Об этом на пресс-конференции рассказал худрук и основатель театра Михаил Бычков.

Впервые спектакль был показан 24 декабря 1994 года на старой сцене театра в ДК Железнодорожников. В 30-й сезон Михаил Бычков решил возобновить свою постановку. По его словам, в ней будут заняты актеры, которые играли 29 лет назад, а также новые члены драматической труппы. «Тогда нас было мало, в двух актах играли одни и те же артисты. Сейчас в пьесах будут разные актеры, хотим приобщить к ней как можно больше людей. В каких кто будет ролях, еще решается», — рассказал господин Бычков. Он также отметил, что может заняться оформлением спектакля, кандидатура художника по костюмам еще выбирается. «Это будет диалог со старой постановкой, с тем временем, которое было, а не просто повтор», — добавил худрук.

Проект станет продолжением линии специальных мероприятий в юбилейном сезоне театра, который был основан в марте 1993 года. В конце прошлого сезона Михаил Бычков поставил на малой сцене «Да здравствует король!» по пьесе Эжена Ионеско «Король умирает», где уже осмыслялась история Камерного, в том числе через цитаты из старых спектаклей.

В первой части нового сезона, то есть до конца 2023 года, театр планирует еще две премьеры. В конце сентября бразильский хореограф Энрике Родовалью представит спектакль «Между двумя», который станет первым международным опытом работы танцевальной труппы. В середине октября приглашенный режиссер Антон Федоров выпустит «Вишневый сад». Это уже вторая работа постановщика с театром — «Ребенок» получил премию «Золотая маска» за лучший спектакль малой формы.

Кроме того, в середине декабря запланирован очередной «Мандельштамфест», знакомящий зрителей с «формами поэтического искусства во всем его многообразии». Его программа будет представлена позже.

Какое отношение Камерный театр имеет к новой независимой культурной площадке — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Прогресс" принимает эстафету».

Александр Прытков

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