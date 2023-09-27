На Уктусе задержали женщину, выступавшую против стройки исправительного центра

Полицейские задержали женщину, которая выступала против строительства исправительного центра для заключенных на Уктусе (район Екатеринбурга), сообщает корреспондент «Ъ-Урал». Жители Уктуса сегодня утром вышли на акцию возле здания санатория, где хотят строить центр, пришли около 25 человек. Собравшиеся пытались отстоять пенсионерку, но полицейские усадили ее в служебную машину. Выступающих против строительства людей, полицейские попросили разойтись по домам.

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Напомним, исправительный центр на 196 заключенных планируют построить на ул. Просторная, 1. Здание ГУФСИН выделили городские власти. Планируется, что осужденные будут заниматься благоустройством Екатеринбурга. Жители Уктуса направили обращение свердловскому прокурору Борису Крылову, главе региона Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову с просьбой не допустить строительство исправительного центра на данной территории.

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