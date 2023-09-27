Глава СК поручил проверить закрытие секции для челябинских спортсменов — инвалидов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу челябинских спортсменов с инвалидностью на закрытие секции по бочче. Доклад о ходе проверки по этому обращению он потребовал от руководителя регионального управления СК России Петра Решетникова, сообщают в Следкоме.

Ранее спортсмены с ограниченными возможностями записали видеообращение с жалобой на закрытие секции к главе СКР Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину. Они указали, что 31 июля директор челябинской школы по адаптивных видам спорта Вадим Алешкин закрыл их секцию, а позднее отказал им в участии в Летних играх паралимпийцев. Заявители попросили проверить должностных лиц учреждения на возможное злоупотребление служебным положением.

Сейчас по обращению паралимпийцев управление СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку.

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