Территорию Обуховского завода планируют расширить к Неве

Городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила внесение изменений в ПЗЗ в части территории, «обеспечивающей размещение производственных объектов, необходимых для обеспечения выполнения гособоронзаказа». Соответствующее предложение поступило от Минобороны, проект поправок должны разработать до 23 октября, пишет «Деловой Петербург».

Речь идет о территории Обуховского завода, где планируется сократить зону улично–дорожной сети вдоль берега Невы, взамен на зону, разрешающую строительство производственных корпусов.

Как пояснили изданию в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА), проект не будет выноситься на общественные обсуждения, потому что ПЗЗ меняются «в целях обеспечения размещения объектов обороны страны и безопасности государства».

В КГА считают, что изменения в ПЗЗ не повлияют на планы по строительству набережной вдоль Обуховского завода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что историческое здание на проспекте Обуховской Обороны реконструируют под детский сад.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте