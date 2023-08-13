Историческое здание на проспекте Обуховской Обороны реконструируют под детский сад

Холдинг Setl Group приступил к реконструкции исторического здания чугунно-меднолитейной мастерской на проспекте Обуховской Обороны, д. 38 лит. Д. Как сообщили в компании, на проведение работ получена вся необходимая разрешительная документация: проект предусматривает разбор аварийных конструкций и воссоздание исторического облика здания с размещением детского сада с бассейном на 110 мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

В компании также уточнили, что в строительство детского сада планируется инвестировать 200 млн рублей.

Строительство ведется в рамках проекта Astra Marine, который реализуется на части территорий бывшего Невского завода и предусматривает возведение 400 тыс. кв. м жилья.

Ранее градозащитники заявили о сносе исторического здания чугунно-меднолитейнной мастерской. В Setl Group эту информацию опровергли, заявив, что речь шла лишь о сносе аварийных конструкций здания.

Татьяна Талдыкина

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте