Гидрометцентр ожидает аномальное тепло в Якутии и ряде областей

Температурные аномалии прогнозируются в Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях в ближайшие дни. Температура в этих регионах будет на 7–9°C выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

В Якутии температура воздуха составит от +11°C до +18°C, что на 7–9°C выше нормы. В Ленинградской области температура будет достигать +20°C, что выше нормы на 7–8°C, аналогичная ситуация в Новгородской и Калининградской областях.

Господин Вильфанд объяснил это мощнейшим антициклоном, который будет «обусловливать очень теплую погоду днем в ряде регионов». Он отметил, что в Калининградской области начался бархатных сезон. Температура воздуха будет составлять от +20°C до +26°C, воды — от +18°C до +19°C.

Леонид Уварчев