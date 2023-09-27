Петербургские кинотеатры покажут байопик о режиссере Алексее Балабанове

Премьера фильма о культовом российском режиссере Алексее Балабанове – «Алексей Балабанов. Послесловие…» состоялась на киностудии «Ленфильм» во вторник, 26 сентября, сообщается на сайте студии.

На предпоказе выступили режиссер Сергей Дебижев, который сыграл роль в фильме Алексея Балабанова «Брат-2», руководитель киностудии «Лендок» Алексей Тельнов и режиссер байопика Константин Смилга. Также в зале присутствовали вдова и сын Балабанова.

Петербуржцы смогут увидеть фильм еще до начала официального проката, что по задумке создателей кинокартины, должно стать данью уважения режиссеру.

С 25 сентября по 5 октября предпремьерные показы фильма пройдут на киностудиях «Ленфильм» и «Лендок», в кинотеатрах Аврора и «Родина».

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