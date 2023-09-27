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Свердловский космонавт Сергей Прокопьев спустя год возвращается на Землю

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, который год пробыл на Международной космической станции (МКС), возвращается на Землю. Пресс-служба «Роскосмоса» сообщает, что в 10:45 (по мск) корабль «Союз МС-23», на борту которого также будут Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, проведет расстыковку с МКС, а около 14:17 совершит посадку.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Напомним, Сергей Прокопьев возглавил 68-ю длительную экспедицию на МКС осенью прошлого года. Изначально он должен был вернуться на Землю 28 марта 2023 года, однако из-за замены корабля «Союз МС-22» на «Союз МС-23», вылет задержался на полгода.

Уральский космонавт родился в Свердловске в 1975 году. В 2010 году прошел отбор в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В 2018 году он отправился в свой первый космический полет. Он стал первым жителем Екатеринбурга, побывавшим в открытом космосе.

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