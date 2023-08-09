Свердловский космонавт Сергей Прокопьев на семь часов вышел в открытый космос

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев вышел в открытый космос на семь часов. Как сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале, вместе с ним челябинский космонавт Дмитрий Петелин. Им предстоит выполнить важное задание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

По данным госкорпорации, уральские космонавты открыли выходной люк в 17:45 (по московскому времени). «Космонавты подготовят переносное рабочее место на модуле "Рассвет" к перемещению и установят его на "Науке" с помощью манипулятора ERA. Также они смонтируют экраны микрометеороидной защиты на "Рассвете"».

Последний раз в открытый космос Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выходили в конце июня. Тогда им предстояло установить аппаратуру высокоскоростной системы передачи информации на модуле «Звезда».

Напомним, командование МКС Сергей Прокопьев принял в октябре 2022 года. Изначально он вместе с Дмитрем Петелиным и Франциско Рубио должен был вернуться на Землю 28 марта, однако из-за поломки корабля «Союз МС-22», вылет задерживается на полгода.

Полина Хабарова

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