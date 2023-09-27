Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР

Министерство обороны непризнанного Тайваня сообщило, что с 05:00 (00:00 мск) до 06:00 (01:00 мск) по местному времени вооруженные силы обнаружили 32 летательных аппарата и 8 кораблей Народной-освободительной армии Китая. В ответ была задействована авиация, корабли и ракетные комплексы.

По данным военного ведомства, 16 воздушных аппаратов КНР «пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу юго-западу и юго-востоку». В частности, Тайвань обнаружил два истребителя Су-30, четыре J-10 и J-16, два БПЛА BZK-005, самолеты Y-9, Y-8, Y-8 и Z-9.

18 сентября Тайвань зафиксировал приближение рекордных 103 летательных аппаратов и девяти кораблей КНР. 19 августа ВВС и ВМС НОАК провели учения возле Тайваня. Китайские военные утверждали, что эти маневры были «серьезным предупреждением сепаратистским силам», поддерживающим независимость острова.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...