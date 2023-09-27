Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР

Министерство обороны непризнанного Тайваня сообщило, что с 05:00 (00:00 мск) до 06:00 (01:00 мск) по местному времени вооруженные силы обнаружили 32 летательных аппарата и 8 кораблей Народной-освободительной армии Китая. В ответ была задействована авиация, корабли и ракетные комплексы.

По данным военного ведомства, 16 воздушных аппаратов КНР «пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу юго-западу и юго-востоку». В частности, Тайвань обнаружил два истребителя Су-30, четыре J-10 и J-16, два БПЛА BZK-005, самолеты Y-9, Y-8, Y-8 и Z-9.

18 сентября Тайвань зафиксировал приближение рекордных 103 летательных аппаратов и девяти кораблей КНР. 19 августа ВВС и ВМС НОАК провели учения возле Тайваня. Китайские военные утверждали, что эти маневры были «серьезным предупреждением сепаратистским силам», поддерживающим независимость острова.

Лусине Баласян