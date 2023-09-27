Самолет из Иркутска вылетел в Пхукет после задержки на 73 часа

Самолет авиакомпании «Икар» вылетел из аэропорта Иркутска в Пхукет, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Рейс должен был состояться 24 ноября, однако был перенесен из-за технической неисправности.

Согласно сообщению прокуратуры, самолет вылетел в 07:28 по местному времени. На борту находится 383 пассажира. Общее время задержки — 73 часа 58 минут.

25 сентября пресс-служба «Икар» сообщила, что у самолета обнаружили неисправность гидравлической системы. Инженерно-технический персонал занимался обслуживанием борта. Изначально вылета ожидали 434 пассажира, однако из-за задержки 69 человек от полета отказались.

Лусине Баласян