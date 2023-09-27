Титов предложил Путину упростить механизм трудовой миграции

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив упростить механизм трудовой миграции для граждан визовых стран, в первую очередь — Юго-Восточной Азии. Он обосновал инициативу дефицитом рабочей силы, о котором, по его данным, сообщили 54% предпринимателей.

«Сегодня много говорится о защите национальной идентичности, на этом фоне звучат предложения ужесточать режим въезда для наших ближайших соседей и так далее. Но при всех достоинствах таких шагов в культурологическом смысле, они остаются абсолютно нереалистичными, если смотреть на них взглядом экономиста»,— сказал господин Титов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, дефицит рабочей силы — основная помеха при принятии решений в денежно-кредитной политике. В связи с этим он предложил не учитывать граждан визовых стран при определении квоты на иностранную трудовую силу. Взамен предлагается механизм определения невозможности замещения конкретных вакансий российскими работниками.

Председатель СКР Александр Бастрыкин неоднократно заявлял о необходимости ужесточения миграционного законодательства в РФ. В апреле он отметил, что нужно ввести точный расчет потребности трудовых ресурсов в отраслях экономики, чтобы наладить учет иностранцев, а также обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов жильем.

Лусине Баласян