Турнирная таблица сезона 2023/24

|В
|Н
|П
|М
|О
|1. «Краснодар»
|6
|3
|0
|14:3
|21
|2. «Крылья Советов»
|5
|3
|1
|21:12
|18
|3. «Зенит»
|5
|2
|2
|19:8
|17
|4. «Спартак»
|5
|1
|3
|14:12
|16
|5. «Динамо»
|4
|3
|2
|16:14
|15
|6. «Локомотив»
|4
|3
|2
|15:14
|15
|7. «Нижний Новгород»
|4
|2
|3
|9:8
|14
|8. «Урал»
|4
|2
|3
|8:10
|14
|9. ЦСКА
|3
|4
|2
|19:15
|13
|10. «Ахмат»
|3
|2
|4
|11:10
|11
|11. «Ростов»
|2
|3
|4
|13:19
|9
|12. «Рубин»
|2
|3
|4
|10:18
|9
|13. «Оренбург»
|2
|2
|5
|10:16
|8
|14. «Балтика»
|2
|1
|6
|9:15
|7
|15. «Сочи»
|2
|0
|7
|9:14
|6
|16. «Факел»
|1
|2
|6
|5:14
|5