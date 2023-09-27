Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турнирная таблица сезона 2023/24

ВНПМО
1. «Краснодар»63014:321
2. «Крылья Советов»53121:1218
3. «Зенит»52219:817
4. «Спартак»51314:1216
5. «Динамо»43216:1415
6. «Локомотив»43215:1415
7. «Нижний Новгород»4239:814
8. «Урал»4238:1014
9. ЦСКА34219:1513
10. «Ахмат»32411:1011
11. «Ростов»23413:199
12. «Рубин»23410:189
13. «Оренбург»22510:168
14. «Балтика»2169:157
15. «Сочи»2079:146
16. «Факел»1265:145

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...