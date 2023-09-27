Турнирная таблица сезона 2023/24

В Н П М О 1. «Краснодар» 6 3 0 14:3 21 2. «Крылья Советов» 5 3 1 21:12 18 3. «Зенит» 5 2 2 19:8 17 4. «Спартак» 5 1 3 14:12 16 5. «Динамо» 4 3 2 16:14 15 6. «Локомотив» 4 3 2 15:14 15 7. «Нижний Новгород» 4 2 3 9:8 14 8. «Урал» 4 2 3 8:10 14 9. ЦСКА 3 4 2 19:15 13 10. «Ахмат» 3 2 4 11:10 11 11. «Ростов» 2 3 4 13:19 9 12. «Рубин» 2 3 4 10:18 9 13. «Оренбург» 2 2 5 10:16 8 14. «Балтика» 2 1 6 9:15 7 15. «Сочи» 2 0 7 9:14 6 16. «Факел» 1 2 6 5:14 5