Биатлонистку отправили на штрафной круг

В Пермском крае завершился прецедент­ный для региона судебный процесс: иск Центра спортивной подготовки Пермского края (ЦСП, ГКБУ) к члену юниорской сборной России, биатлонистке Марии Власовой. Дочь бывшего исполнительного директора краевой федерации биатлона Владислава Власова, ранее представлявшая Прикамье, в прошлом году сменила спортивную прописку на ХМАО. В ЦСП посчитали, что это является нарушением трудового договора, поскольку он расторг­нут без уважительных причин. В свою очередь, госпожа Власова посчитала условия договора кабальными. Суд частично удовлетворил иск ЦСП, взыскав с нее 60 тыс. руб. Эксперты говорят, что такие процессы достаточно редки, но профессиональные спортсмены в данном случае зависимы от работодателя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Центр спортивной подготовки Пермского края обратился с иском о взыскании более 163 тыс. руб. с кандидата в мастера спорта по биатлону, члена юниорской сборной России по этому виду спорта Марии Власовой. Как следует из материалов дела, двадцатилетняя спорт­сменка до лета прошлого года представляла на всероссийских соревнованиях Прикамье. В конце 2021 года она была трудоустроена в ЦСП на должность спортсмена-инструктора. В июле гос­пожа Власова решила расторгнуть трудовой договор, поскольку решила переехать и выступать за ХМАО-Югра.

В Ханты-Мансийск спорт­сменка переехала со своим отцом и тренером, бывшим исполнительным директором федерации биатлона Прикамья Вячеславом Власовым. Сейчас биатлонистка выступает за сборную Югры, а ее отец работает там тренером женской сборной. В прошедшем сезоне она дваж­ды выигрывала этапы всероссийского первенства по биатлону среди юниоров в спринте и смешанной эстафете. Также Мария Власова является членом юниорской сборной России.

Всего Центр спортивной подготовки потребовал от гос­пожи Власовой выплатить чуть больше 163 тыс. руб., что составляет размер годовой оплаты ее труда. В ее обязанности входила подготовка к всероссийским соревнованиям по биатлону и участие в них. Как было отмечено в иске, учреждение несло затраты на подготовку биатлонистки. В трудовой договор был внесен пункт, что при увольнении без уважительных причин спорт­смен должен вернуть деньги в размере годового содержания.

Сама Мария Власова с исковыми требованиями не согласилась. По ее мнению, трудовой договор между ней и ЦСП носит кабальный характер. Также госпожа Власова считает, что работодатель нарушал условия договора в части необеспечения ее необходимым инвентарем, в том числе и винтовкой, поскольку у Центра не имелось лицензии на хранение оружия. Таким образом, полагает спортсменка, причины для расторжения договора уважительные.

В итоге суд удовлетворил иск частично. Как отмечается в решении, регулирование трудовых отношений работодателя и спортсмена имеет ряд особенностей. В частности, законодательство позволяет взыскивать с атлетов денежную выплату, если они увольняются без уважительных причин. При этом ее максимальный размер в законах не установлен. Также суд указал, что Мария Власова никак не доказала доводы о нарушении трудового договора с ЦСП и не сообщала об этих фактах ни в прокуратуру, ни в трудовую инспекцию. Переход спорт­сменки на другое место работы суды первой и апелляционной инстанций уважительной причиной не сочли. В итоге суды решили взыскать с госпожи Власовой 60 тыс. руб. — то есть сумму фактически полученных денег.

Управляющий партнер Юридической группы «Клевер Консалт» Андрей Сидоренко отмечает, что законодательство действительно устанавливает особенности регулирования труда некоторых категорий работников. Особые правила установлены, в том числе, для спортсменов и тренеров. Так произошло и в данном деле, когда со спорт­сменки, решившей расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, суд взыс­кал компенсацию. «Решение суда в данном случае законно и обоснованно,— говорит экс­перт.— Не было представлено никаких доказательств, что расторжение трудового договора обусловлено действиями или бездействиями работодателя». Господин Сидоренко говорит, что такие споры возникают нечасто. «Возможно, увольнение спортсменки было вызвано тем, что она решила выступать за другой регион. Но это не является основанием для освобождения от компенсационной выплаты работодателю».

Дмитрий Астахов