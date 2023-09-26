Регулятор США и власти 17 штатов подали на Amazon в суд за монополизм

Сегодня, 26 сентября, Федеральная торговая комиссия США (FTC) и прокуроры 17 штатов страны (Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Гемпшир, Нью-Мексико, Невада, Нью-Йорк, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд и Висконсин) подали в суд на корпорацию Amazon. Истцы обвиняют компанию в том, что она «действует как монополист, использующий неконкурентную и несправедливую стратегию для незаконного сохранения своего монопольного преимущества». FTC и прокуроры 17 штатов считают, что действия Amazon направлены на то, чтобы неправомерно мешать конкурентам и продавцам устанавливать более низкие цены, что в результате негативно отражается на потребителях.

В числе таких действий в иске упоминаются следующие: Amazon старается не допустить продажу товаров по ценам ниже, чем предлагает сам Amazon. Если компания обнаруживает товары по таким ценам, продавец этих товаров оказывается «закопанным глубоко вниз» в результатах поиска товаров на Amazon, «по сути становясь невидимым». Также сообщается, что Amazon навязывает продавцам опцию Prime, которая обязывает их заключать соглашение о доставке и других логистических услугах с подрядчиками Amazon. Истцы также обвиняют Amazon в том, что он вводит в заблуждение потребителей, недостаточно четко разделяя результаты поиска товаров от рекламных предложений и ставя в результатах поиска свои предложения выше предложений сторонних продавцов.

Истцы просят суд поддержать их требование, признав действия Amazon монополизмом, и принять меры по их недопущению.

Ранее FTC подала другой иск к Amazon. По мнению регулятора, компания годами «сознательно обманывала» пользователей, без их согласия подключая им подписку Amazon Prime. Такая подписка дает доступ к стриминговому видеосервису Amazon, бесплатной доставке и т. д. и стоит $139 в год.

Евгений Хвостик