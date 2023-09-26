Собрание акционеров банка «Санкт-Петербург» утвердило дивиденды за I полугодие

Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2023 года в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию, 0,22 рубля — на привилегированную, говорится в сообщении банка.

Такой размер дивидендов был рекомендован по итогам заседания совета директоров, которое прошло в августе. Всего на выплату дивидендов банк направит 8,5 млрд руб. Согласно действующей в «Санкт-Петербурге» дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 20% чистой прибыли по МФСО.

Решение было принято на внеочередном собрании акционеров банка. Акционеры также проголосовали за досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета банка и определили новый состав совета в количестве 9 человек. Его состав банк не раскрывает. В апреле 2023 года банк уже менял состав наблюдательного совета, но официально его участников также не называл.

Основные акционеры банка «Санкт-Петербург», согласно данным на 2021 год, — его топ-менеджеры. В их числе председатель правления Александр Савельев, который владел 26,82% голосов. Европейский банк реконструкции и развития владел 5,08% голосующих акций, группа East Capital — 3,84%. После 2021 года информация об акционерах не раскрывалась.

Аналитики прогнозируют, что по итогам года банк покажет чистую прибыль в размере более 50 млрд руб. Согласно отчету банка за первое полугодие, чистая прибыль финорганизации составила 28,4 млрд рублей, выручка — 36,6 млрд рублей.

Подробнее о прогнозах читайте материале «Ъ-СПб» — «Подсанкционные дивиденды».

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