Астраханского инспектора Автонадзора подозревают в получении еще одной взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Астраханской области разбирается во взяточничестве (п. «б» ч. 5, п. п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в территориальном отделе Автотранспортного надзора по региону Южного Межрегионального управления Госавтодорнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, госинспектор Автотранспортного надзора получил от некого предпринимателя за несоставление административных материалов две взятки общей суммой 75 тыс. руб.

Ранее в отношении этого же фигуранта и его коллеги уже было возбуждено уголовное дело за аналогичные преступления. Подозреваемых вычислило региональное управление ФСБ. Расследование продолжается.

Дарья Васенина

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