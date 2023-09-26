В Красноярском крае в ДТП погибли три женщины. Авария произошла 26 сентября около 14:20 в районе Минусинска, сообщает краевая прокуратура.

55-летний водитель автомобиля Nissan Vanette двигался со стороны поселка Курагино в сторону Минусинска. При обгоне он врезался во встречный Volkswagen passat. В результате удара вторую иномарку вынесло на встречку, где в нее врезалось еще одно авто - Nissan sunny.

Три женщины из автомобиля Nissan sunny - водитель 35 лет и два пассажира 35 и 41 лет, погибли. Водитель Volkswagen passat доставлен в больницу, еще один участник ДТП не пострадал. В отношении виновника аварии, выехавшего на встречную полосу, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц , максимальное наказание – лишение свободы на 7 лет).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в Иркутской области в ДТП пострадали два молодых человека. Предполагаемый виновник аварии никогда не имел водительских прав.

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Александр Киселев