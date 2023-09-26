В Ангарске водитель без прав устроил ДТП, вылетев на встречку

В Иркутской области в ДТП пострадали два молодых человека. Предполагаемый виновник аварии никогда не имел водительских прав, сообщает МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД Иркутской области Фото: МВД Иркутской области

Столкновение произошло в Ангарске на дорогое М-53 (старомосковский тракт). 31-летний водитель «Тойота Марк 2» не справился с управлением и врезался во встречную «Тойоту Королла», которой управлял 30-летний мужчина.

Предварительно известно, что оба водителя с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно.

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Александр Киселев