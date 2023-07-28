В тюменской деревне Кашевская с 28 июля объявлен карантин по бешенству

В тюменской деревне Кашевская (Омутинский район) с 28 июля объявлен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре регионального правительства.

В связи с карантином в селе запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Напомним, с 21 июня в селе Ильинка Казанского района во второй раз за лето объявлен карантин по бешенству животных.

Полина Хабарова

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