На Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО ввели карантин по бешенству

На территории Восточно-Мессояхского месторождения нефти в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели карантин по бешенству животных. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, вирус бешенства был выявлен у песца.

В администрации рекомендуют прививать домашних кошек и собак от бешенства. Собак на улице держать на коротком поводке, выгуливать их в специально отведенных местах, а также не допускать контакта домашних животных с бродячими.

Сейчас на карантинной территории специалисты службы ветеринарии ликвидируют эпизоотический очаг бешенства и предотвращают распространение.

По данным «Газпрома», Восточно-Мессояхское находится в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата на месторождении составляют более 340 млн тонн. Освоение месторождения ведет АО «Мессояханефтегаз», акционерами которого на паритетных условиях являются «Газпром нефть» и НК «Роснефть».

Напомним, с 1 сентября чипириование и регистрация домашних животных в ЯНАО стали обязательными. Новые требования упростят поиск потерявшихся питомцев, повысят уровень культуры обращения с животными, будет способствовать сокращению числа безнадзорных животных.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте