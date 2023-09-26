Коммунист Звонков заявил о готовности возглавить Всеволожский район Ленобласти

Депутат Законодательного собрания Ленобласти от фракции КПРФ Дмитрий Звонков выразил намерения стать претендентом на должность главы Всеволожского района региона после отставки Александра Низовского. Депутат рассказал «Ъ-СПб», что ради руководства одним из самых активно развивающихся районов региона он готов оставить свою парламентскую деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Буду выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы администрации Всеволожского района Ленинградской области. Нашему многочисленному району необходим современный и продвинутый руководитель, имеющий опыт построения команд», — написал депутат областного ЗакС на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 26 сентября.

Как пояснил «Ъ-СПб» господин Звонков, прежде всего внимания нового руководителя района требуют вопросы строительства школ, повышения зарплат учителей для недопущения оттока кадров в Петербург, контроля за землями и в целом «выстраивания работы на территории района для жителей, а не для элиты». При этом депутат признает, что при действующем губернаторе Ленобласти его шансы на избрание невелики. «Всеволожскому району необходим новый руководитель, который знает проблемы района, которого знает население и который готов последовательно и самое главное порядочно их решить»,— заявил господин Звонков.

Бывший глава Всеволожского района Александр Низовский добровольно подал в отставку неделю назад, объяснив уход ухудшением здоровья. Сейчас эти полномочия временно исполняет заместитель главы Анна Попова. Главу района выбирает совет районных депутатов, а кандидатов отбирает конкурсная комиссия. Губернатор Александр Дрозденко еще публично не высказывался, кого хотел бы видеть на этом посту.

«Ъ-СПб» писал, что ранее депутата Дмитрия Звонкова предложили вызвать на заседание комиссии по этике после его высказываний в адрес губернатора Дрозденко, которого он назвал «болтуном».

Александра Тен

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