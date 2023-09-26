Зампредов полный состав

На сессии госсовета Удмуртии 26 сентября депутаты согласовали для назначения четырех вице-премьеров. У действующих зампредов Константина Сунцова и Ольги Абрамовой меняется круг курируемых ими вопросов: господин Сунцов становится постпредом главы Удмуртии при президенте, а госпожа Абрамова будет первым зампредом. Новыми вице-премьерами станут Тимур Меджитов и Наталья Тойкина, которые занимали должности соответственно министра цифрового развития и председателя комитета по делам архивов. С ними количество заместителей у председателя правительства увеличится с 7 до 9. Глава региона Александр Бречалов отметил, что новые назначения соответствуют принятой два года назад структуре правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Кандидатуры для согласования на посты вице-премьеров на сессии госсовета представил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что согласно принятой два года назад структуре правительства предусматривалось девять зампредов, однако на данный момент заняты только семь соответствующих должностей.

«Соответственно в случае согласования представленных кандидатур состав правительства будет сформирован полностью»,— пояснил глава региона.

На пост первого вице-премьера, курирующего экономический блок, рекомендована Ольга Абрамова, которая с 2020 года в ранге вице-премьера отвечает за АПК. Александр Бречалов отметил, что «ее достижения очевидны»: регион в шаге от производства 1 млн тонн молока в год, на развитие сельских территорий удалось привлечь 5,2 млрд руб. — по этому показателю Удмуртия входит в топ-5 лидеров среди регионов России. По словам главы республики, в новой должности Ольге Абрамовой предстоит перезагрузить экономику городов и районов. Ее кандидатуру по итогам тайного голосования поддержали 47 депутатов, против — 2.

На должность постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России — заместителя председателя правительства депутаты согласовали Константина Сунцова, который ранее занимал пост первого вице-премьера. За его назначение проголосовали 42 депутата, 7 были против. Александр Бречалов, представляя Константина Сунцова, отметил, что экономблок он возглавлял 2,5 года, последние 5 лет Удмуртия входит в топ-3 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес. «Работа проведена фундаментальная, системная. Сейчас у него новые вызовы. Ему предстоит сконцентрироваться на создании особой экономической зоны "Ижевск" и привлечении инвестиций в регион»,— добавил глава республики.

Напомним, об этих изменениях в правительстве глава Удмуртии объявил в начале июля. Ольга Абрамова и Константин Сунцов в течение лета исполняли соответствующие обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ольга Абрамова Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Константин Сунцов Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Наталья Тойкина (в центре), Тимур Меджитов (справа) Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Ольга Абрамова Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Константин Сунцов Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Наталья Тойкина (в центре), Тимур Меджитов (справа) Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Новыми вице-премьерами станут, как ранее писал «Ъ-Удмуртия», Тимур Меджитов и Наталья Тойкина. Тимур Меджитов с 2018 года возглавляет минцифры Удмуртии. Александр Бречалов отметил, что в качестве вице-премьера он будет курировать спорт и цифровое развитие. Оборот ИТ-компаний Удмуртии по итогам прошлого года увеличился на 31% по сравнению с 2018 годом, успешно реализован ряд проектов. Направление спорта для Тимура Меджитова станет новым направлением, оговорился глава региона, однако этой сфере требуется серьезная системная поддержка в том числе распространение опыта управления объектами МФЦ на учреждения спорта. До настоящего времени минспорт был введении руководителя администрации главы и правительства. Кандидатуру господина Меджитова одобрили 44 депутата, против — 5.

Наталья Тойкина, которая 14 лет возглавляет комитет по делам архивов при правительстве Удмуртии, в качестве вице-премьера будет курировать, помимо архивов, комитет по делам ЗАГС, агентство по госохране объектов культурного наследия и минкультуры. Сейчас архивы находятся в ведении вице-премьера Ильяса Ханнанова, комитет по делам ЗАГС — руководителя администрации главы и правительства, агентство по госохране ОКН и минкультуры — председателя правительства. По словам главы Удмуртии, Наталья Тойкина активно занималась реализацией социальных проектов в архивах, улучшением материально-технической базы. Теперь ее функционал расширится на направления, которые можно считать смежными, добавил господин Бречалов. За согласование Натальи Тойкиной проголосовали 42 депутата, против — 7.

Глава региона выразил уверенность, что правительство сможет еще эффективнее решать поставленные задачи, в том числе привлечение в регион федеральных средств.

Отметим, что в настоящее время у председателя правительства семь заместителей. Помимо Ольги Абрамовой и Константина Сунцова, соответствующие посты занимают Эльвира Пинчук (курирует минздрав), Роман Ефимов (минфин и минимущество), Игорь Асабин (минстрой и миндортранс) и Ильяс Ханнанов (взаимодействие с правоохранительными органами). И.о. руководителя администрации главы и правительства Александр Журавлев также курирует работу миннаца, агентства печати и агентства по делам молодежи. Напрямую в ведении председателя правительства находятся минприроды и главного управления по госнадзору.

Руководитель фракции ЛДПР, председатель постоянной комиссии по экономической политики Тимур Ягафаров напоминает, что структуру правительства, включающую девять вице-премьеров, госсовет согласовал 2 года назад. «Если глава региона как руководитель исполнительной власти считает, что именно в таком формате кабмин будет работать эффективнее, то мы можем только поддержать. Все кандидаты — люди из отраслей, опытные, понимают поставленные перед ними задачи. Передача части направлений — это и возможность разгрузить председателя правительства и руководителя администрации, которому предстоит заниматься в регионе выборами президента»,— добавил господин Ягафаров.

Михаил Красильников

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