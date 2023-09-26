Погрузка экспортных грузов на западном маршруте МТК «Север-Юг» выросла на 31,2%

С января по август 2023 года погрузка экспортных товаров на станциях СКЖД для перевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» составила 677 тыс. т, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

«Среди основных грузов – зерно, продукты перемола, минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, комбикорма, черные металлы»,— сообщает пресс-служба компании.

Основными экспортными направлениями в указанный период стали Азербайджан, Иран и Грузия. Также впервые была организована перевозка продуктов перемола в Ирак.

Анастасия Назарова