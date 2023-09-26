11 пострадавших получили инвалидность после стрельбы в школе №88 в Ижевске

11 человек признали инвалидами после стрельбы, произошедшей в школе №88 в прошлом году. При этом большинство школьников, пострадавших при трагедии, продолжают свое лечение в республиканских больницах и федеральных центрах, а также проходят курсы реабилитации. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук.

«Мы скорбим по погибшим и продолжаем держать связь с пострадавшими — с нашими маленькими пациентами и их родителями. Радуемся их успехам и вере в свои силы. Желаю каждому здоровья, долгой и счастливой жизни, полной добра и любви»,— написала госпожа Пинчук.

Напомним, стрельба в школе №88 произошла 26 сентября 2022 года. Ее начал 34-летний Артем Казанцев, ранее обучавшийся в этом учреждении. Мужчин убил находившихся у входа сотрудников ЧОП и начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами стали 18 человек, пострадали больше 20 человек.