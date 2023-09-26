Mash: посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле могла произойти из-за ошибки пилотов

Экстренная посадка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле в Новосибирской области могла произойти из-за ошибки пилотов. Telegram-канал Mash, ссылаясь на предварительные отчеты Росавиации после расшифровки черных ящиков, сообщает, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов якобы не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Из-за этого у самолета быстро закончилось топливо, после чего пришлось совершать посадку в поле.

По данным Mash, при заходе на посадку в Омске во время выпуска шасси у самолета отказала «зеленая» гидросистема. После этого пилоты решили уйти на второй круг, переведя кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако они якобы остались выпущены. Информация была на табло, но пилоты, по информации telegram-канала, ориентировались на положение крана.

«Поэтому рассчитали расход топлива без учета дополнительной нагрузки. После — взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, но не долетели и приземлились в поле»,— отмечает Mash.

В пресс-службе «Уральских авиалинии» «Ъ-Урал» заявили, что данная информация является «домыслами», отметив, что расследование инцидента продолжается компетентными органами.

Напомним, инцидент с самолетом, летевшим из Сочи в Омск, произошел утром 12 сентября. На борту лайнера, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, находился 161 пассажир. В результате никто не пострадал. Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК.

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