Самолет «Уральских авиалиний» может остаться на поле еще на несколько месяцев

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который на прошлой неделе экстренно приземлился в поле в Новосибирской области, может остаться там еще на несколько месяцев. В пресс-службе компании отметили, из-за того, что транспортировка может не начаться в ближайшее время, на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / zstproc Фото: Telegram / zstproc

«Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек»,— отметили в «Уральских авиалиниях».

Перевозчик отметил, самолет находится в хорошем техническом состоянии, серьезных повреждений не имеет, и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты. Тем не менее, во время посадки в поле в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем.

Напомним, утром во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал. Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК. По предварительным данным, на подлете к Омску у самолета отказала гидросистема.

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