Замглавы Еврокомиссии назвала соцсеть Х источником «российской дезинформации»

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова назвала заблокированную в России соцсеть Илона Маска Х (бывшая Twitter) крупнейшим распространителем «российской дезинформации». В преддверии выборов в ЕС госпожа Юрова призывает компании повысить свою бдительность, передает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / AP Фото: Yves Herman / AP

«X (бывший Twitter), который больше не подпадает под действие добровольного кодекса ЕС, является платформой с наибольшим количеством дезинформационных постов»,— заявила Вера Юрова. Она назвала социальные сети «оружием массовой манипуляции стоимостью в несколько миллионов евро», которые направленны как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Госпожа Юрова призвала компании учитывать силу их влияния, особенно перед европейскими выборами. «Стоит ожидать, что Кремль и другие будут активны перед нашими европейскими выборами»,— отметила Вера Юрова. Она подчеркнула, что приток российской дезинформации особенно велик в Словакии, где в субботу состоятся выборы. Как ожидается, на них победу одержат силы, которые выступают против оказания военной помощи Украине.

Госпожа Юрова призвала компанию Х следовать закону о цифровых услугах ЕС. « Мы наблюдаем за тем, что вы делаете»,— предупредила она соцсеть в посте в Х.

В августе в ЕС вступил в силу закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), который усиливает контроль за 19 крупнейшими интернет-платформами. Одной из целей закона является прекращение распространения дезинформации. Работа над законопроектом DSA началась еще в 2019 году.

11 июля американская компания Amazon направила в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС, которое обязывает эту компанию бороться с дезинформацией и онлайн-контентом, разжигающим ненависть.

Александра Горошилова