Amazon в суде оспаривает решение ЕС, обязывающее его бороться с вредоносным контентом

Сегодня, 11 июля, американская компания Amazon направила в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС, которое обязывает эту компанию бороться с дезинформацией и онлайн-контентом, разжигающим ненависть. В апреле прошлого года в ЕС было достигнуто соглашение по законопроекту о рынке цифровых услуг (Digital Services Act, DSA). Закон устанавливает новые, более четкие правила по ответственности очень крупных онлайн-платформ (very large online platform — VLOP — с количеством пользователей более 45 млн) за недостаточную борьбу с нелегальным или вредоносным контентом, защищая фундаментальные права пользователей на свободу слова и конфиденциальность их личных данных. Закон вступает в силу в 2024 году.

В своем заявлении для суда интернет-ритейлер Amazon отмечает, что его основной бизнес — розничные продажи, а не услуги по обработке или управлению цифровым контентом. Кроме того, компания заявляет, что не является ведущим ритейлером ни на одном рынке стран Европы. Представители Еврокомиссии отреагировали на апелляцию Amazon, заявив, что «DSA относится ко всем платформам, которые дают своим пользователям доступ к контенту, включая продажу товаров или услуг, которые также могут быть поддельными или нелегальными. И маркетплейсы, и социальные сети могут подвергать пользователей рискам, если не будут выполнять свои обязанности по их защите».

Ранее аналогичную апелляцию на решение ЕС о включении в список VLOP подал крупный немецкий интернет-ритейлер Zalando.

Евгений Хвостик