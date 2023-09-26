В Петербурге задержали индийца, воровавшего телефоны под предлогом фотосессии

Суд в Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданина Индии, который предлагал женщинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, бесплатную фотосессию и затем воровал их смартфоны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С заявлениями о краже телефонов в 78 отдел полиции Центрального района обратились три петербурженки. Ущерб от краж составил 185 тыс. рублей. Все жертвы карманника описали его как молодого смуглого мужчину. Вскоре после поступления заявлений он был задержан, в его отношении возбуждены уголовные дела по статье о краже (ч.2. ст. 158 УК РФ).

Полиция установила, что 27-летний индиец ночью находил на центральных улицах города женщин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и предлагал им бесплатную фотосессию. Во время фотографирования он вынимал из карманов жертв их смартфоны.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте