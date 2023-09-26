Стартовало голосование за лучшие российские часы

Часовое издательство Watch Media и Национальная ассоциация часовщиков решили сделать конкурс «Лучшие российские часы», который впервые проводился в 2022 году, ежегодным. На конкурс нынешнего года заявлены 66 моделей отечественных часов, распределенных по девяти номинациям, среди которых «Российская механика», «Наследие», «Спортивные часы», «Независимые мастера» и др. До 6 октября все желающие могут проголосовать за фаворитов на интернет-сайте конкурса watchaward.ru. Голосование доступно без регистрации, только с указанием адреса электронной почты во избежание «накрутки» голосов. Если изображения в Сети для принятия решения недостаточно, то до той же даты представленные на конкурс модели доступны для обозрения в Музее времени и часов на Русаковской, 1 (бесплатный вход ежедневно с 10 до 21 часа).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы «Антон Суханов Racer Retro» Часы «Ракета Спутник-1» Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин (слева) награждает лауреатов конкурса 2022 года Следующая фотография 1 / 3 Часы «Антон Суханов Racer Retro» Часы «Ракета Спутник-1» Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин (слева) награждает лауреатов конкурса 2022 года

Церемония награждения лауреатов состоится 10 октября, в первый день профессиональной выставки Moscow Watch Expo. «Коммерсантъ Стиль» стал информационным спонсором конкурса.