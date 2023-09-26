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Коммерсантъ FM
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Стартовало голосование за лучшие российские часы

Часовое издательство Watch Media и Национальная ассоциация часовщиков решили сделать конкурс «Лучшие российские часы», который впервые проводился в 2022 году, ежегодным. На конкурс нынешнего года заявлены 66 моделей отечественных часов, распределенных по девяти номинациям, среди которых «Российская механика», «Наследие», «Спортивные часы», «Независимые мастера» и др. До 6 октября все желающие могут проголосовать за фаворитов на интернет-сайте конкурса watchaward.ru. Голосование доступно без регистрации, только с указанием адреса электронной почты во избежание «накрутки» голосов. Если изображения в Сети для принятия решения недостаточно, то до той же даты представленные на конкурс модели доступны для обозрения в Музее времени и часов на Русаковской, 1 (бесплатный вход ежедневно с 10 до 21 часа).

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Часы «Антон Суханов Racer Retro»

Часы «Антон Суханов Racer Retro»

Часы «Ракета Спутник-1»

Часы «Ракета Спутник-1»

Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин (слева) награждает лауреатов конкурса 2022 года

Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин (слева) награждает лауреатов конкурса 2022 года

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Часы «Антон Суханов Racer Retro»

Часы «Ракета Спутник-1»

Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин (слева) награждает лауреатов конкурса 2022 года

Церемония награждения лауреатов состоится 10 октября, в первый день профессиональной выставки Moscow Watch Expo. «Коммерсантъ Стиль» стал информационным спонсором конкурса.

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