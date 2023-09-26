В Сочи мать умершего от голода младенца приговорена к исправительным работам

В Лазаревском районе Сочи мировой суд признал Оксану Миронову виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и в оставлении в опасности своего новорожденного ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. В марте этого года младенец умер от истощения. Его отец, блогер Максим Лютый, исповедующий идеи «оздоровительного голодания», не разрешал кормить ребенка.

Жители Санкт-Петербурга Оксана Миронова и Максим Лютый снимали в Сочи жилье, мужчина проводил семинары по здоровому образу жизни. В феврале 2023 года у Оксаны Мироновой родился ребенок, роды проходили дома, новорожденный не был зарегистрировано в ЗАГСе и не был прикреплен к поликлинике. Отец ребенка проводил систематические суточные голодания новорожденного и обливал его холодной водой. Когда состояние ребенка ухудшилось, родители решили доставить его в больницу, но по дороге младенец умер. Суд признал, что Оксана Миронова не препятствовала своему сожителю, который жестоко обращался с младенцем.

Женщина признала вину и раскаялась, отказавшись от дачи показаний. Мировой суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок два года. Расследование дела в отношении Максима Лютого продолжается.

Анна Перова, Краснодар