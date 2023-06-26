Донские власти выплатят по 100 тыс. рублей контрактникам и добровольцам из региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о единовременных выплатах по 100 тыс. руб. донским добровольцам и контрактникам. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Мера касается всех, кто заключил контракт на срок не менее одного года. Важно, что выплату смогут получить не только вновь заключившие контракт жители Ростовской области, но и те, кто участвует в спецоперации с самого ее начала — с 24 февраля 2022 года»,— пояснил губернатор.

Он также отметил, что в прошлом году мобилизованные из Ростовской области, а также контрактники, служащие в именных подразделениях региона, получили по 150 тыс. руб. Разница в размерах выплат в прошлом и текущем году обусловлена возможностями регионального бюджета.

Анастасия Назарова