DJI представила миниатюрный дрон Mini 4 Pro

Крупнейший мировой производитель потребительских дронов китайская компания Da-Jiang Innovations (DJI) представила новую модель дрона — миниатюрный Mini 4 Pro с возможностью передачи видео на расстояние до 20 км. DJI Mini 4 Pro уже доступен для заказа. Стоимость дрона в базовом варианте составит от €829.

Особенностью новинки стала конструкция, позволяющая компактно складывать дрон для удобства хранения и транспортировки, а также масса в 249 г, что освобождает владельца от необходимости регистрировать беспилотник. Беспилотник получил камеру 48 Мп с новыми алгоритмами обработки изображения, включая улучшенный режим Night Shots для съемки при недостатке освещения.

Заявлена поддержка 4K-видео в формате HDR с частотой 60 кадров в секунду, а также съемка замедленных роликов с частотой 100 кадров в секунду при разрешении 4K и 200 кадров в секунду при разрешении Full HD. Подвес обеспечивает поворот камеры для съемки вертикальных роликов. Дрон может снимать видео с четырехкратным цифровым зумом и делать снимки с двукратным цифровым зумом с разрешением 12 Мп и 48 Мп в зависимости от режима съемки, включая создание снимков в формате RAW.

Mini 4 Pro получил усовершенствованную систему защиты от столкновений с препятствиями, которая за счет набора камер и сенсоров контролирует обстановку вокруг дрона, что позволяет беспилотнику автоматически тормозить перед преградами и огибать их. Модернизирована система автоматического возврата к точке взлета. Заявлена возможность передачи Full HD-видео на расстояние до 20 км. Автономность дрона со стандартной батареей составляет до 34 минут полета, а с аккумулятором повышенной емкости — до 45 минут. Для удобства управления предусмотрен круиз-контроль для полета по заданным точкам маршрута и режим Activetrack 360, позволяющий дрону в автоматическом режиме летать вокруг выбранного объекта съемки.