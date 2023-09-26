Рогозин заявил, что в ближайшее время вернется в зону СВО

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время планирует вернуться в регион. По его словам, ему не нужно получать спецразрешение, потому что в области «везде линия соприкосновения».

«В ближайшее время вернусь в Запорожскую область. Там везде линия соприкосновения, а работать надо, соблюдая вопросы безопасности»,— рассказал господин Рогозин «РИА Новости». Он добавил, что Запорожская область находится в зоне спецоперации и ему «нельзя отрываться от своего родного дома, от своих избирателей».

На прошлой неделе Дмитрий Рогозин был назначен сенатором от Запорожской области. Соответствующий указ подписал Евгений Балицкий, утвержденный 23 сентября в должности губернатора региона. В 2018–2022 годы господин Рогозин был гендиректором госкорпорации «Роскосмос».

Подробности — в материале «Ъ» «Сенаторам раздали должности и предупреждения».