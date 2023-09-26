Reuters: еще одно грузовое судно покинуло порт на Черном море

Грузовое судно после погрузки покинуло украинский порт на Черном море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в сфере морских перевозок. Других подробностей собеседник агентства не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emrah Gurel / AP Фото: Emrah Gurel / AP

22 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в порты Черноморск и Южный готовятся зайти балкеры Azara, Ying Hao 01 и Eneida для экспорта 127 тыс. тонн агропродукции и железной руды. По альтернативному зерновому коридору они отправятся в Китай, Египет и Испанию.

На прошлой неделе два украинских гражданских судна — Resilient Africa и Aroyat — воспользовались альтернативным зерновым коридором в Черном море. Суда ходят под флагом Палау, и их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины. Из порта Черноморск Resilient Africa вышел с 3 тыс. тонн пшеницы, Aroyat — с 17,6 тыс. тонн.

Об открытии временных коридоров для судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск Одесса и Южный, Украина объявила 10 августа. Это произошло после того, как основной зерновой коридор был закрыт в связи с прекращением действия зерновой сделки после выхода из нее России. Кроме того, Россия объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное заявление.