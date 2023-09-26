В Нижневартовске неизвестный сообщил о взрывном устройстве в здании лицея

В полицию Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве в здании МБОУ «Лицей». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Школьников и педагогов эвакуировали из здания. Кинологическая служба, проводящая проверку территории лицей, взрывных устройств не обнаружила.

Напомним, в июле в Нижневартовске массово проверяли ТЦ и магазины из-за сообщений о минировании. В январе полиция города задержала 36-летнего подозреваемого из-за сообщения о лжеминировании торговых центров «Югра-Молл», «Грин Парк» и «Европа-Сити».

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