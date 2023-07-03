В Нижневартовске массово проверяют ТЦ из-за сообщений о минировании

Из торгового центра «Европа-Сити» в Нижневартовске эвакуировали всех сотрудников и клиентов из-за сообщения с угрозами взрыва, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

По словам собеседника издания, на месте работают сотрудники силовых служб, идет проверка здания. «Сообщения с угрозами получили еще более десяти крупных торговых центров города и магазинов»,— передает портал слова сотрудника экстренных служб. Там, по его словам, также идет проверка на наличие опасных предметов.

Напомним, в январе в Нижневартовске полиция задержала 36-летнего подозреваемого из-за сообщения о лжеминировании торговых центров «Югра-Молл», «Грин Парк» и «Европа-Сити». Им оказался захватчик отделения Альфа-банка в Москве весной 2020 года, который был признан невменяемым и отправлен на лечение в психоневрологический диспансер.

Полина Хабарова

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