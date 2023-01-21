Лжеминером ТЦ Нижневартовска оказался захватчик заложников в Альфа-банке в Москве

Подозреваемым в лжеминировании торговых центров Нижневартовска (ХМАО-Югра) оказался Алексей Барышников, захватчик заложников в Альфа-банке в Москве весной 2020 года, сообщили ТАСС в экстренных службах региона. «Ъ-Урал» направил запрос в пресс-службу регионального МВД. На момент написания материала ответ получен не был. Напомним, вчера 36-летнего подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам собеседника агентства, ранее Алексей Барышников был признан невменяемым и отправлен на лечение в психоневрологический диспансер. В марте 2022 года он вышел и был поставлен на учет и приехал в Нижневартовск, где стал совершать звонки с угрозами взрывов. Звонивший заявлял, что якобы один из торговых центров будет взорван, в другом находится террористка-смертница, а также называл это все «некой игрой».

Весной 2020 года Алексей Барышников захватил отделение Альфа-банка в Москве. Утверждая, что у него с собой бомба, захватчик, по предварительным данным, требовал деньги. Спецназ задержал его, проникнув в здание через черный ход. СКР возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника). Заложник был освобожден, никто не пострадал. Взрывное устройство оказалось муляжом.

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Диана Сунагатуллина