За лето объем средств на вкладах и счетах свердловчан вырос на 6,2%

За лето 2023 года объем средств жителей Свердловской области на вкладах и счетах Сбербанка вырос на 6,2% — с 298 млрд руб. до 316,7 млрд руб. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе банка, прошлым летом эта сумма составляла 260 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, летом Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%, а в середине сентября ее повысили до 13%. Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками.

«Сбер оперативно отреагировал на внешние изменения и вслед за ростом ключевой ставки повысил доходность по сберегательным продуктам, что простимулировало наших клиентов активнее пополнять свои накопления»,— отметил председатель Уральского Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Напомним, свердловчане в августе оформили рекордное количество ипотечных кредитов. В последний летний месяц заемщики оформили ипотеку на 19,2 млрд руб. — это на 43% больше, чем в июле 2023 года.

Полина Хабарова

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