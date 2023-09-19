В августе свердловчане оформили ипотеку на рекордные 19,2 млрд рублей

Жители Свердловской области в августе оформили рекордное количество ипотечных кредитов. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, в последний летний месяц заемщики оформили ипотеку на 19,2 млрд руб. — это на 43% больше, чем в июле 2023 года. На первичный рынок в июне, по данным банка, приходился 31% оформленный ипотечных кредитов, в июле – 35,5%, а в августе на рынок новостроек приходилось уже 47% выданных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего за июнь-август 2023 года Сбербанк в регионе выдал 45 млрд руб. ипотечных кредитов, что почти в три раза больше, чем летом прошлого года. За лето, по сравнению с прошлым годом, объем выданной ипотеки по «Господдержке» вырос в три раза до 13,1 млрд руб., по «Семейной ипотеке» — в пять раз до 12 млрд руб., объем выдач по программе «Ипотека для IT» увеличился в четыре раза до 1,6 млрд руб.

Напомним, 15 августа Банк России на своем заседании повысил ключевую ставку до 13% годовых. Предыдущее повышение ключевой ставки в августе произошло с 8,5% сразу до 12%.

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