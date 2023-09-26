В Петербурге открылся автосалон нового китайского бренда

ГК «Петровский» открыла в Санкт-Петербурге дилерский центр нового китайского автомобильного бренда Jaecoo. Автосалон располагается на Софийской улице и является первым из трех флагманских дилерских центров этой марки, расположенных в городе на Неве.

Как сообщили в компании, общая площадь шоу-рума нового автосалона составляет почти 900 кв. м, а единая сервисная зона дилерского центра занимает 1 400 кв. м.

Китайский бренд Jaecoo дебютирует в Петербурге с внедорожником J7, который уже представлен в дилерском центре.

В целом в 2023 году группа «Петровский» рассчитывает выйти на объем реализации в 30 автомобилей Jaecoo в месяц. В следующем году с учетом запланированного расширения модельного ряда марки дилер планирует продавать 75-80 машин ежемесячно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за восемь месяцев текущего года лидерами по популярности у покупателей из Петербурга стали машины китайских брендов — Omoda, Haval и Changan, на которые приходится по 20% в числе сделок.

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