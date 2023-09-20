Петербуржцы за восемь месяцев 2023 года оформили автокредитов на 10,7 млрд руб. в ВТБ

Жители Санкт-Петербурга в августе оформили в ВТБ 1,8 тыс. автокредитов на 2,8 млрд руб., сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе банка. Это на 18% больше чем в июле и в 4 раза — в августе прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За восемь месяцев текущего года петербуржцы оформили около 8 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 10,7 млрд руб. Это в 2,7 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ВТБ отмечают, что общий объем сделок за текущий период уже на 80% превысил результаты за весь 2022 год. Средний размер автокредита в месяцев достиг 1,7 млн руб. на новые и подержанные автомобили. Средний чек с начала года вырос более чем на 20%. Одним из факторов, по данным ВТБ, стал рост спроса на премиальные модели на новом и вторичном авторынке.

По данным банка, каждый второй кредит за прошедший месяц горожане оформили на новые автомобили. Лидерами по популярности стали машины китайских брендов — Omoda, Haval и Changan, на которые приходится по 20% в числе сделок. «Далее идут российская Lada и новичок рейтинга — китайский Jetour (по 10%). Среди других новинок китайского автопрома в кредитных продажах ВТБ — Kaiyi, Livan, Soueast, Baic, Lynk&Co, Hongqi», — рассказывают в пресс-службе. Отмечается, что спрос растет и на автомобили с пробегом: в августе на вторичный рынок пришлась половина сделок.

По всей стране выдача автокредитов в ВТБ составили более 116 млрд рублей (в три раза больше результата за аналогичный период 2022 года). Средства на покупку транспортных средств получили более 90 тыс. заемщиков.

Надежда Ярмула

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