Украина остановила КПП на границе с Румынией

Украина приостановила работу паромного пункта пропуска «Орловка» через реку Дунай на границе с Румынией после атаки беспилотников. Принимаются меры для стабилизации ситуации, сообщила Госпогранслужба Украины, не приведя подробностей. Неназванный чиновник заявил Bloomberg, что судоходство по Дунаю между Украиной и Румынией, ключевому маршруту транзита зерна, осуществляется в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным «Би-би-си Украина», работу пункта пропуска приостановили из-за разрушения его инфраструктуры. Как заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк, также был риск для гражданских, которые пересекали границу через КПП.

Ранее сегодня, 26 сентября, в результате атаки дронов были повреждены припортовая инфраструктура на юге Одесской области, а также здание пункта пропуска. Глава военной администрации региона Олег Кипер говорил, что пострадали два человека.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер