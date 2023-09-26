В Петербурге вынесли приговор освобождавшему от призыва в армию за взятки врачу

В Санкт-Петербурге вынесли приговор местному жителю Кириллу Лебедеву, который стал посредником в освобождении молодых людей от призыва на военную службу, сообщили 26 сентября в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по п.а ч.5 ст.290 УК РФ, пп.а,в ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Судом было установлено, что осенью 2020 года Лебедев занимал должность заведующего отделением лучевой диагностики в ГБУЗ «Городская поликлиника №56», когда к нему обратились с предложением быть посредником в получении взяток. Организатор преступной группы привлек в свою схему еще одного человека, поручив ему получать от граждан суммы, взамен злоумышленник отдавал 90 тыс. рублей. Второй фигурант позже предложил Лебедеву стать участником ОГ и выдавать призывникам фиктивные диагнозы, которые позволили бы освободить их от призыва. За это врач получал десять тысяч рублей от каждой взятки.

С сентября по декабрь 2020 года члены организованной группы получили несколько взяток на общую сумму более 1,3 млн рублей. Кирилл Лебедев свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Ъ-СПб» писал о завершении расследования дела врачей, которые за деньги освобождали граждан от призыва.

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