В Петербурге закончили расследовать дело врачей, освобождавших призывников от армии

Военные следователи в Петербурге завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого проходят врачи, обвиняемые в получении взяток за постановку фальшивых диагнозов призывникам и освобождении их от армии.

Как стало известно «Ъ», в предполагаемую организованную группу, по версии следствия, входило несколько медиков, которые за 250-300 тыс. рублей подкладывали в личное дело заказчика снимок реального больного, страдающего тяжелым заболеванием — язвой желудка, пороком сердца и т.д., с которыми человек становится ограниченно годным или не годным к службе.

Вероятным лидером группы следствие считает бывшего руководителя Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Килимчука. Он единственный из всех фигурантов не признал свою вину. Господин Килимчук утверждает, что его оговорили подчиненные, которых он сам пытался вывести на чистую воду.

Петербургские врачи попали под подозрение осенью 2022 года.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ» «Военврачам диагностировали взятки».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте