Иркутская область ожидает рост числа туристов по итогам 2023 года

В Иркутской области турпоток в 2023 году ожидается на уровне 1,8 млн человек, заявил заместитель руководителя агентства по туризму области Роман Пичугин на пресс-конференции. По его словам турпоток текущего года сопоставим со значениями 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы надеемся на это, но минимальная планка для нас - сохранить позиции 2022 года. Тогда регион посетили 1,7 млн туристов», - рассказал Роман Пичугин.

Руководитель агентства по туризму региона отметил, что во время летнего сезона в Иркутскую область приехало 500 тыс., из них большая часть (350-370 тыс. человек) прибыли из западной части России. По мнению господина Пичугина, активная работа авиаперевозчиков во многом способствовала интересу к региону. Несмотря на ожидаемый турпоток из Китая, туристы с этого направления начали приезжать в Россию только ближе к завершению летнего сезона. В связи с этим, считает Роман Пичугин, область может рассчитывать на туристов из Китая зимой 2023-2024 года.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в разгар летнего сезона отели и базы отдыха в Иркутской области были загружены примерно на 70%. Цены по сравнению с прошлым годом выросли на 20% из-за повышения различных составляющих расходов, которые несут отельеры. При средней стоимости недельного тура в 140 тыс. руб., по словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, предложения активно раскупались.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев