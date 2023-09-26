Секретарь СНБО Данилов признал, что военные РФ поразили производство украинских ракет

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что «определенную часть производства» ракет вывели за пределы страны. По его словам, это сделали после того, как российские военные нанесли удар по месту сборки украинских ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Что я могу вам сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по месту, где собирали эти ракеты. Теперь мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны»,— рассказал господин Данилов в интервью испанской газете ABC (цитата по ТАСС).

Минобороны России 23 сентября сообщило, что вооруженные силы за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины. Утверждалось, что был нанесен значительный ущерб боевым возможностям украинских войск. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Украина атакует Крым оружием собственного производства.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер